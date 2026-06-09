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Acordo com o Irão iminente? Trump já o disse mais de 30 vezes em dois meses

09 jun, 2026 - 07:31 • João Malheiro

Ainda esta segunda-feira, o chefe de Estado norte-americano sublinhou que Irão e Israel estavam perto de alcançar um acordo e que só a "ignorância ou estupidez" podiam impedir esse desfecho.

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Os Estados Unidos da América (EUA) e o Irão estão próximos de fechar um acordo de paz? Pelo menos, Donald Trump já o garantiu muitas vezes desde 7 de abril, mas até agora ainda não se concretizou.

De acordo com um levantamento feito pela CNN, o Presidente dos EUA já garantiu, diretamente, que as negociações para terminar com o conflito no Médio Oriente estavam próximas do fim em 37 ocasiões, entre publicações nas redes sociais, discursos e declarações aos jornalistas, sem que se nunca tenha consumado.

A 7 de abril, Trump dizia que um acordo "estava bem encaminhado" e que seriam necessárias duas semanas para finalizar os termos. Passaram, entretanto, dois meses sem que tal tenha acontecido.

A mais recente foi esta segunda-feira, 8 de junho, em que, depois de pedir a Israel e Irão para pararem de "andar aos tiros", garantiu que ambas as partes estão dispostas a negociar um cessar-fogo imediato, em negociações quase finalizadas.

No entanto, o chefe de Estado norte-americano sublinhou que "ignorância ou estupidez" podiam impedir que houvesse um acordo de paz.

"Tudo deve movimentar-se rapidamente", acrescentou. O tempo dirá se é mesmo assim, ou se Trump terá de garantir que um acordo está iminente mais vezes.

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