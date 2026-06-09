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Drone marítimo dos EUA resgata tripulação do helicóptero abatido no Estreito de Ormuz

09 jun, 2026 - 22:21 • Catarina Magalhães, com Reuters

Apesar de garantir que os dois pilotos estão "seguros e ilesos", Trump acredita que "os Estados Unidos têm, necessariamente, de responder a este ataque".

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Um drone marítimo dos Estados Unidos da América (EUA) resgatou esta terça-feira a tripulação do helicóptero após ser abatido pelo Irão no Estreito de Ormuz, confirmou uma fonte oficial do exército norte-americano.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou retaliar contra o Irão porque "os iranianos abateram um dos nossos sofisticados helicópteros Apache durante uma missão de patrulhamento sobre o Estreito de Ormuz".

O equipamento utilizado para resgate trata-se uma embarcação autónoma com cerca de 7,3 metros de comprimento, capaz de transportar até 454 quilogramas ai longo de mais de mil milhas náuticas.

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Apesar de garantir que os dois pilotos estão "seguros e ilesos", Trump acredita que "os Estados Unidos têm, necessariamente, de responder a este ataque", lê-se numa publicação na rede social Truth Social.

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA informou que o helicóptero AH-64 Apache caiu por volta das 3h00 desta terça-feira, perto da costa de Omã, enquanto patrulhava águas da região.

Já sobre o resgate, o capitão da Marinha Tim Hawkins explicou que o “drone recolheu-os e transportou-os para outro local no mar, onde foram içados para um helicóptero para posterior transporte”.

Ainda não foi avançada qualquer explicação para a queda.

Os EUA e o Irão têm mantido um cessar-fogo tenso, com confrontos periódicos e ataques iranianos com drones e mísseis contra aliados regionais dos EUA.

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