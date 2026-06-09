Ébola. Mais de 100 mortes em menos de um mês no leste do Congo

Mais de 100 pessoas morreram de Ébola menos de um mês depois de as autoridades terem declarado um surto da doença no leste do Congo, que evoluiu para epidemia, revelaram as autoridades.

Ataques a profissionais de saúde por parte de moradores revoltados, ceticismo entre alguns moradores locais e conflitos armados em áreas críticas continuam a dificultar os esforços para conter a propagação do vírus.

Dos 550 casos da doença confirmados até domingo, houve 101 mortes e 19 recuperações, de acordo com o mais recente relatório, divulgado na noite de segunda-feira.

No entanto, as autoridades acreditam que o número de casos possa ser maior.

O mais recente surto de Ébola é provocado pelo raro vírus Bundibugyo, que não possui vacina ou tratamento aprovado, ao contrário do vírus Zaire, responsável pela maioria dos 16 surtos anteriores da doença no Congo.

Na segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reduziu o risco para a saúde decorrente da epidemia de Ébola no continente africano de "alto" para "baixo", com exceção da República Democrática do Congo, onde permanece "muito alto", e países vizinhos.