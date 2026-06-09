🔴 Em direto: NASA anuncia astronautas em novo passo rumo à Lua

Três norte-americanos e um italiano. A agência espacial norte-americana NASA anunciou esta terça-feira o nome dos quatro astronautas que vão integrar a missão Artemis III, de preparação para o regresso do homem à Lua.

A equipa da Artemis III será composta pelo comandante Randy Bresnik, pelos especialistas de missão Andre Douglas e Frank Rubio e pelo piloto Luca Parmitano.

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A tripulação será lançada para a órbita da Terra no próximo ano, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Florida, a bordo da nave espacial Orion, transportada pelo foguetão Space Launch System (SLS).



Segundo a NASA, durante o voo de teste, a tripulação descolará a bordo do foguetão Space Launch System e permanecerá em órbita baixa da Terra, onde testará a capacidade de realizar o encontro e a acoplagem da nave espacial Orion com módulos comerciais de aterragem tripulada.

"Estas operações são essenciais para permitir a futura aterragem de astronautas na Lua", refere a agência espacial norte-americana.

O principal objetivo será preparar as próximas viagens espaciais, sendo que já está prevista uma "alunagem" para 2028.



[em atualização]