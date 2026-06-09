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Médio Oriente
EUA lançam novos ataques contra Irão perto de Estreito de Ormuz
09 jun, 2026 - 22:29 • Catarina Magalhães, com Reuters
Trump já tinha ameaçado esta terça-feira retaliar contra o Irão após um helicóptero norte-americano ser abatido no Estreito de Ormuz.
Os Estados Unidos da América (EUA) confirmaram novos ataques contra o Irão em resposta ao abate de um helicóptero norte-americano no Estreito de Ormuz na segunda-feira (hora local).
“As forças do CENTCOM começaram a lançar ataques de autodefesa contra o Irão, sob ordens do Comandante-Chefe. A missão é uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irão”, escreveu o Comando Central das Forças Armadas dos EUA (CENTCOM) numa publicação na rede social X (antigo Twitter).
Ouviram-se as primeiras explosões à 1h00 (hora local) em áreas orientais de Hormozgan, perto do Estreito de Ormuz.
Em reação, os meios de comunicação social estatais iranianos afirmaram que a situação está agora calma após os ataques norte-americanos, mas deixaram o alerta: "as nossas poderosas forças armadas não vão deixar nenhum ataque ou ameaça sem resposta."
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Os meios estatais iranianos já afirmaram que um projétil atingiu a cidade portuária Sirik, a cidade Bandar Abbas e a ilha Qeshm, no sul do Irão.
Segundo um repórter do portal "Axios", as forças norte-americanas "atacaram vários sistemas de defesa aérea e radares iranianos em redor do Estreito de Ormuz", citando uma autoridade norte-americana.
Apesar de já ter garantido que os dois pilotos que seguiam no helicóptero Apache do exército dos EUA estão "seguros e ilesos", Trump continuou a ameaçar esta terça-feira retaliar contra o Irão de forma "proporcional e decisiva".
"Os Estados Unidos têm, necessariamente, de responder a este ataque", lê-se numa publicação na rede social Truth Social.
O equipamento utilizado para o resgate trata-se uma embarcação autónoma com cerca de 7,3 metros de comprimento, capaz de transportar até 454 quilogramas ai longo de mais de mil milhas náuticas.
O Comando Central das Forças Armadas dos EUA informou que o helicóptero AH-64 Apache caiu por volta das 3h00 desta terça-feira, perto da costa de Omã, enquanto patrulhava águas da região.
Em contrapartida, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, já tinha reforçado que as forças norte-americanas estão a "colocar-se em risco" ao permanecer na região com acidentes ou fogo cruzado, sem confirmar qualquer envolvimento no abate do helicóptero.
Ainda não foi avançada qualquer explicação para a queda.
Médio Oriente
Drone marítimo dos EUA resgata tripulação do helicóptero abatido no Estreito de Ormuz
Apesar de garantir que os dois pilotos estão "segu(...)
Após o cessar-fogo de 8 de abril entre os Estados Unidos e o Irão, as hostilidades praticamente cessaram.
Mas foram retomadas nos últimos dias, particularmente em torno do estreito de Ormuz, uma rota marítima estratégica para hidrocarbonetos bloqueada por Teerão.
Esta nova ofensiva aprofunda, mais uma vez, as dúvidas sobre as perspetivas de paz entre os dois países.
[Notícia atualizada às 23h40 para acrescentar a reação ]
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