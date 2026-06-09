EUA lançam novos ataques contra Irão perto de Estreito de Ormuz

Os Estados Unidos da América (EUA) confirmaram novos ataques contra o Irão em resposta ao abate de um helicóptero norte-americano no Estreito de Ormuz na segunda-feira (hora local).

“As forças do CENTCOM começaram a lançar ataques de autodefesa contra o Irão, sob ordens do Comandante-Chefe. A missão é uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irão”, escreveu o Comando Central das Forças Armadas dos EUA (CENTCOM) numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Ouviram-se as primeiras explosões à 1h00 (hora local) em áreas orientais de Hormozgan, perto do Estreito de Ormuz.



Em reação, os meios de comunicação social estatais iranianos afirmaram que a situação está agora calma após os ataques norte-americanos, mas deixaram o alerta: "as nossas poderosas forças armadas não vão deixar nenhum ataque ou ameaça sem resposta."

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Os meios estatais iranianos já afirmaram que um projétil atingiu a cidade portuária Sirik, a cidade Bandar Abbas e a ilha Qeshm, no sul do Irão.

Segundo um repórter do portal "Axios", as forças norte-americanas "atacaram vários sistemas de defesa aérea e radares iranianos em redor do Estreito de Ormuz", citando uma autoridade norte-americana.



Apesar de já ter garantido que os dois pilotos que seguiam no helicóptero Apache do exército dos EUA estão "seguros e ilesos", Trump continuou a ameaçar esta terça-feira retaliar contra o Irão de forma "proporcional e decisiva".



"Os Estados Unidos têm, necessariamente, de responder a este ataque", lê-se numa publicação na rede social Truth Social.