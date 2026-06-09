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EUA lançam novos ataques contra Irão perto de Estreito de Ormuz

09 jun, 2026 - 22:29 • Catarina Magalhães, com Reuters

Trump já tinha ameaçado esta terça-feira retaliar contra o Irão após um helicóptero norte-americano ser abatido no Estreito de Ormuz.

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Os Estados Unidos da América (EUA) confirmaram novos ataques contra o Irão em resposta ao abate de um helicóptero norte-americano no Estreito de Ormuz na segunda-feira (hora local).

Apesar de já ter garantido que os dois pilotos que seguiam no helicóptero Apache do exército dos EUA estão "seguros e ilesos", Trump continuou a ameaçar esta terça-feira retaliar contra o Irão.

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"Os Estados Unidos têm, necessariamente, de responder a este ataque", lê-se numa publicação na rede social Truth Social.

[Em atualização]

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