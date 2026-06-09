Grécia alerta para possíveis ataques do Hamas na Europa após deter suspeito

"O Hamas não atacou nenhum país da Europa. Nunca levou a cabo operações fora de Israel. Isto, de repente, representa uma mudança de estratégia" , considerou o político conservador grego, realçando que será uma ameaça "muito perigosa" se esta hipótese se confirmar.

“De acordo com a confissão deste homem, ele recebeu treino na Malásia e preparava-se para levar a cabo um ato terrorista num país europeu”, disse Chrisochoidis, sublinhando que o suspeito "não atuava sozinho".

Em declarações à estação televisiva Action24, o ministro da Proteção Civil grego, Michalis Chrisochoidis, afirmou que um cidadão palestiniano de 37 anos, detido no sábado na ilha grega de Creta, admitiu preparativos para um ataque terrorista contra alvos israelitas num país europeu.

O Governo grego advertiu esta terça-feira, com base em alegadas confissões de um suspeito recentemente detido, de que o grupo islamita palestiniano Hamas pode estar a planear atentados em território europeu.

“Trata-se de uma rede: ninguém age sozinho, como alguns afirmam. Ninguém pode agir isoladamente”, sustentou o ministro da Proteção Civil, acrescentando que a detenção do homem foi resultado de cooperação entre diversos serviços secretos e de informações.

Segundo a televisão pública ERT, o detido, originário da Faixa de Gaza, chegou à Grécia em 2023 e, no mesmo ano, obteve asilo no país. De seguida, viajou para a Alemanha e depois para a Malásia, onde terá sido treinado num campo do Hamas antes de regressar a Creta, onde trabalhava como eletricista num hotel até à sua detenção.

Os planos de atentado podiam ter como alvo um navio de cruzeiro israelita com chegada prevista a Creta esta terça-feira, segundo vários órgãos da imprensa local.

Além disso, o homem tinha arrendado um apartamento em Atenas, onde a polícia apreendeu equipamento de laboratório e produtos químicos que poderiam ser utilizados para fabricar uma bomba. Esta detenção ocorreu poucas semanas depois de a polícia cipriota ter detido, a 21 de maio, dois cidadãos palestinianos por suspeita de terrorismo.

Um deles, de 38 anos, alegadamente organizou e financiou a viagem à Malásia do homem agora detido, para que recebesse formação em explosivos, noticiou esta terça-feira o diário grego Kathimerini.