- Noticiário das 8h
- 09 jun, 2026
-
Em Destaque
Médio Oriente
Helicóptero norte-americano cai perto do Estreito de Ormuz
09 jun, 2026 - 07:09 • João Malheiro
Os dois pilotos não ficaram feridos.
Um helicóptero norte-americano caiu perto do Estreito de Ormuz, durante a madrugada desta terça-feira.
Os dois pilotos foram resgatados em segurança e não ficaram feridos no decorrer da queda.
Até agora, não se sabe o que terá causado o incidente, incluindo se se tratou de um ataque do Irão, atualmente em conflito com os Estados Unidos da América (EUA) ou se foi apenas uma falha técnica da aeronave.
Donald Trump referiu que a sua administração irá apresentar um relatório sobre o caso ainda esta terça-feira.
- Noticiário das 8h
- 09 jun, 2026
-
Saiba Mais
Comentários