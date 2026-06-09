Mais de 1,3 milhões de carros Jeep recolhidos por risco de incêndio

Mais de 1.3 milhões de automóveis Jeep estão a ser recolhidos em todo o mundo devido a risco de incêndio.

Segundoa Reuters, em causa estão os modelos Wrangler e Gladiator fabricados entre 2021 e 2025, que contêm uma conexão elétrica errática no sistema hidráulico, que pode provocar uma combustão interna nos carros.

A maioria dos veículos recolhidos até agora são dos Estados Unidos, havendo ainda vários modelos do Canadá, México e outros mercados internacionais que já regressaram à oficina.

A Stellantis apela aos condutores que possuam estes modelos para os estacionar longe de estruturas ou outros automóveis, até que haja uma solução para este problema.

A empresa encontra-se a trabalhar numa solução, que deve passar pela substituição do sistema elétrico.

A marca reconhece que, por agora, houve um caso de uma pessoa que ficou ferida devido a esta falha técnica, contudo não se verificaram colisões ou mortes.