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Mais de 1,3 milhões de carros Jeep recolhidos por risco de incêndio

09 jun, 2026 - 08:45 • João Malheiro

Stellantis apela aos condutores que possuam estes modelos para os estacionar longe de estruturas ou outros automóveis

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Mais de 1.3 milhões de automóveis Jeep estão a ser recolhidos em todo o mundo devido a risco de incêndio.

Segundoa Reuters, em causa estão os modelos Wrangler e Gladiator fabricados entre 2021 e 2025, que contêm uma conexão elétrica errática no sistema hidráulico, que pode provocar uma combustão interna nos carros.

A maioria dos veículos recolhidos até agora são dos Estados Unidos, havendo ainda vários modelos do Canadá, México e outros mercados internacionais que já regressaram à oficina.

A Stellantis apela aos condutores que possuam estes modelos para os estacionar longe de estruturas ou outros automóveis, até que haja uma solução para este problema.

A empresa encontra-se a trabalhar numa solução, que deve passar pela substituição do sistema elétrico.

A marca reconhece que, por agora, houve um caso de uma pessoa que ficou ferida devido a esta falha técnica, contudo não se verificaram colisões ou mortes.

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