Mundial 2026. EUA retira bilhetes atribuídos ao Irão

A Federação de Futebol do Irão diz que a quota de bilhetes que lhe foi atribuída para vender aos adeptos através de canal oficial foram revogados pelos Estados Unidos da América (EUA).

Em comunicado, a Federação refere que já havia adeptos iranianos com bilhetes comprados e planos de viagem feitos para assistir às três partidas da fase de grupos do Mundial, em que o Irão vai enfrentar Nova Zelândia, Bélgica e Egito.

Os três jogos vão decorrer nos EUA, o que dá ao país a capacidade de revogar os bilhetes para estas partidas de que é anfitrião.

A Federação iraniana teria direito a vender 8% dos bilhetes de cada jogo através dos seus canais oficiais, para garantir a presença dos seus adeptos. No entanto, tal direito foi, agora, revogado.

A Federação de Futebol do país pede à FIFA e aos restantes organizadores do Mundial que sigam os princípios de "imparcialidade e justiça", assim como os regulamentos aprovados e que não deixem questões externas ofuscarem a competição - numa referência ao conflito armado entre EUA e Israel e o Irão.

Nas últimas horas, foram públicos vários casos de dificuldades na entrada nos Estados Unidos de pessoas ligadas ao Mundial. O mais marcante é o do árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, que foi barrado à chegada a Miami, o que obrigou a FIFA a retirá-lo da competição.

No caso do Irão, os jogadores receberam vistos só nos últimos dias, mas há vários elementos da estrutura que continuam sem autorização para entrar nos Estados Unidos.