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Novo ataque de Israel ao Líbano faz pelo menos oito mortos

09 jun, 2026 - 11:10 • João Malheiro

O exército israelita alega que há elementos do Hezbollah a operar em Tiro.

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Israel terá voltado a atacar o Líbano, resultando pelo menos em oito pessoas mortas numa ofensiva aérea numa área residencial.

Segundo a Al Jazeera, os ataques terão ocorrido pouco depois de emitidas ordens de evacuação da cidade de Tiro, bem como de outras 11 aldeias da região.

O exército israelita alega que há elementos do Hezbollah a operar perto do local, mas não forneceu provas.

Israel já tinha atacado o Líbano no domingo, mais concretamente a zona de Dahiyeh, nos subúrbios do sul de Beirute, considerada um dos principais bastiões do Hezbollah.

Apesar do cessar-fogo em vigor desde abril, os confrontos entre Israel e o Hezbollah têm prosseguido no sul do Líbano. Israel afirma estar empenhado em desmantelar a infraestrutura militar do Hezbollah junto à sua fronteira norte.

Por seu lado, o Hezbollah rejeitou propostas que condicionam a manutenção da trégua ao seu desarmamento. O movimento sustenta que Israel deve primeiro cessar os ataques e retirar as suas forças do sul do Líbano.

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