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Guerra na Ucrânia

Novo Governo pró-russo da Bulgária vai suspender ajuda militar à Ucrânia

09 jun, 2026 - 20:17 • Lusa

"Estamos a assistir a uma guerra de desgaste e, por mais armamento que se acumule, o único resultado é a perda de vidas humanas. É tempo de nos sentarmos à mesa das negociações", defende o ministro da Defesa búlgaro.

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O novo Governo búlgaro, liderado pelo pró-russo e eurocético Rumen Radev, anunciou esta terça-feira que suspenderá a ajuda militar à Ucrânia para se defender da invasão russa, por considerar que só negociações vão solucionar a guerra.

"A guerra na Ucrânia não se resolverá no campo de batalha. Estamos a assistir a uma guerra de desgaste e, por mais armamento que se acumule, o único resultado é a perda de vidas humanas. É tempo de nos sentarmos à mesa das negociações", declarou o ministro da Defesa, Dimitar Stoyanov, à comunicação social.

Segundo o ministro, chegou a altura de procurar o que classificou como "paz justa" para as "duas partes envolvidas no conflito".

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O primeiro-ministro, Rumen Radev, um ex-militar que foi Presidente da Bulgária antes de vencer, com maioria absoluta, as eleições legislativas de abril, defendeu as negociações com a Rússia desde o início da agressão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Radev opõe-se também às sanções económicas impostas pela União Europeia (UE) à Rússia.

Stoyanov manifestou dúvidas de que a UE, da qual a Bulgária é membro, possa desempenhar um papel de mediação no conflito, uma vez que já prestou ajuda à Ucrânia.

Os anteriores Governos búlgaros contribuíram inicialmente para o esforço de guerra da Ucrânia com o envio de munições e combustível através de intermediários e, desde o final de 2022 até 2024, com pacotes de ajuda militar oficialmente aprovados pelo parlamento.

A indústria de Defesa búlgara aumentou significativamente a produção de munições de calibre soviético, utilizadas pela Ucrânia, e participa como fornecedor em iniciativas europeias para o abastecimento de projéteis.

Em 2023, o parlamento búlgaro autorizou a entrega de cerca de uma centena de veículos blindados de fabrico soviético (BTR-60PB), apesar das objeções de Radev, então chefe de Estado.

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