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Artemis III

Rumo à Lua: Um europeu entre os astronautas da missão Artemis III

09 jun, 2026 - 16:46 • Ricardo Vieira

A tripulação será lançada para a órbita da Terra no próximo ano a partir do Centro Espacial Kennedy, na Florida, a bordo da nave espacial Orion.

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Três norte-americanos e um europeu. A agência espacial norte-americana NASA anunciou esta terça-feira o nome dos quatro astronautas que vão integrar a missão Artemis III, de preparação para o regresso do homem à Lua.

A equipa da Artemis III será composta pelo comandante Randy Bresnik, pelos especialistas de missão Andre Douglas e Frank Rubio e pelo piloto italiano Luca Parmitano.

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Haverá ainda um quinto elemento. O piloto e veterano espacial Bob Heintz integrará a missão como membro suplente da tripulação.

A tripulação será lançada para a órbita da Terra no próximo ano, a partir do Centro Espacial Kennedy, na Florida, a bordo da nave espacial Orion, transportada pelo foguetão Space Launch System (SLS).

Segundo a NASA, durante o voo de teste, a tripulação descolará a bordo do foguetão Space Launch System e permanecerá em órbita baixa da Terra, onde testará a capacidade de realizar o encontro e a acoplagem da nave espacial Orion com módulos comerciais de aterragem tripulada.

"Estas operações são essenciais para permitir a futura aterragem de astronautas na Lua", refere a agência espacial norte-americana.

O principal objetivo será preparar as próximas viagens espaciais, sendo que já está prevista uma "alunagem" para 2028.

[em atualização]

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