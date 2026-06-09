Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 09 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Trump: "EUA terão de responder a ataque" do Irão contra helicóptero

09 jun, 2026 - 17:50 • Ricardo Vieira

Presidente norte-americano ameaça retaliar contra o regime de Teerão após um helicóptero Apache ter sido abatido no Estreito de Ormuz.

A+ / A-

Os Estados Unidos terão de responder ao ataque do Irão contra um helicóptero norte-americano no Estreito de Ormuz, declarou esta terça-feira o Presidente Donald Trump.

"Acabo de ser informado pelos nossos altos comandos militares de que, na noite passada, os iranianos abateram um dos nossos sofisticados helicópteros Apache durante uma missão de patrulhamento sobre o Estreito de Ormuz", começou por referir o líder norte-americano, nas redes sociais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o Donald Trump, "a bordo seguiam dois pilotos, que se encontram em segurança e sem quaisquer ferimentos".

O líder norte-americano refere que "ainda assim, os Estados Unidos terão, necessariamente, de responder a este ataque".

[em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 09 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)