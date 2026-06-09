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- 09 jun, 2026
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Trump: "EUA terão de responder a ataque" do Irão contra helicóptero
09 jun, 2026 - 17:50 • Ricardo Vieira
Presidente norte-americano ameaça retaliar contra o regime de Teerão após um helicóptero Apache ter sido abatido no Estreito de Ormuz.
Os Estados Unidos terão de responder ao ataque do Irão contra um helicóptero norte-americano no Estreito de Ormuz, declarou esta terça-feira o Presidente Donald Trump.
"Acabo de ser informado pelos nossos altos comandos militares de que, na noite passada, os iranianos abateram um dos nossos sofisticados helicópteros Apache durante uma missão de patrulhamento sobre o Estreito de Ormuz", começou por referir o líder norte-americano, nas redes sociais.
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De acordo com o Donald Trump, "a bordo seguiam dois pilotos, que se encontram em segurança e sem quaisquer ferimentos".
O líder norte-americano refere que "ainda assim, os Estados Unidos terão, necessariamente, de responder a este ataque".
[em atualização]
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