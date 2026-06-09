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Irlanda do Norte
Tumultos anti-imigração em Belfast após ataque com faca
09 jun, 2026 - 22:55 • Reuters
A polícia da Irlanda do Norte apelou à calma esta terça-feira, depois de ter detido um homem sudanês suspeito de um ataque com faca que deixou uma pessoa em estado grave.
Um ataque com faca, alegadamente cometido por um homem sudanês, está a provocar uma onda de tumultos anti-imigração em Belfast, na Irlanda do Norte.
Carros e caixotes do lixo foram incendiados por grupos que estão a semear o caos nas ruas.
A polícia da Irlanda do Norte apelou à calma esta terça-feira, depois de ter detido um homem sudanês suspeito de um ataque com faca que deixou uma pessoa em estado grave e motivou apelos a protestos nas redes sociais.
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O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou o incidente como “repugnante”, depois de imagens do ataque, ocorrido na noite de segunda-feira no norte de Belfast, terem sido amplamente divulgadas nas plataformas digitais.
Explicador
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As autoridades indicaram que o caso não está, para já, a ser tratado como um ato de terrorismo.
O incidente surge num contexto de tensão crescente no Reino Unido, após o homicídio do estudante Henry Novak que foi algemado pela polícia quando se encontrava a morrer devido a ferimentos provocados por arma branca. O agressor, um homem sikh, alegou falsamente ter sido vítima de um ataque racista.
O caso ocorre também numa altura em que se multiplicam os protestos relacionados com a imigração.
Partidos populistas têm criticado a política britânica de asilo, argumentando que esta permitiu a entrada no país de indivíduos perigosos. No ano passado, a Irlanda do Norte registou motins anti-imigração desencadeados pela indignação em torno de uma alegada agressão sexual.
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