Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 10 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Irlanda do Norte

Tumultos anti-imigração em Belfast após ataque com faca

09 jun, 2026 - 22:55 • Reuters

A polícia da Irlanda do Norte apelou à calma esta terça-feira, depois de ter detido um homem sudanês suspeito de um ataque com faca que deixou uma pessoa em estado grave.

A+ / A-

Um ataque com faca, alegadamente cometido por um homem sudanês, está a provocar uma onda de tumultos anti-imigração em Belfast, na Irlanda do Norte.

Carros e caixotes do lixo foram incendiados por grupos que estão a semear o caos nas ruas.

A polícia da Irlanda do Norte apelou à calma esta terça-feira, depois de ter detido um homem sudanês suspeito de um ataque com faca que deixou uma pessoa em estado grave e motivou apelos a protestos nas redes sociais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou o incidente como “repugnante”, depois de imagens do ataque, ocorrido na noite de segunda-feira no norte de Belfast, terem sido amplamente divulgadas nas plataformas digitais.

Polícia discriminou jovem por ser branco? Morte de Nowak reacende polémica sobre racismo no Reino Unido

Explicador

Polícia discriminou jovem por ser branco? Morte de Nowak reacende polémica sobre racismo no Reino Unido

A publicação do vídeo de uma bodycam da morte de H(...)

As autoridades indicaram que o caso não está, para já, a ser tratado como um ato de terrorismo.

O incidente surge num contexto de tensão crescente no Reino Unido, após o homicídio do estudante Henry Novak que foi algemado pela polícia quando se encontrava a morrer devido a ferimentos provocados por arma branca. O agressor, um homem sikh, alegou falsamente ter sido vítima de um ataque racista.

O caso ocorre também numa altura em que se multiplicam os protestos relacionados com a imigração.

Partidos populistas têm criticado a política britânica de asilo, argumentando que esta permitiu a entrada no país de indivíduos perigosos. No ano passado, a Irlanda do Norte registou motins anti-imigração desencadeados pela indignação em torno de uma alegada agressão sexual.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 10 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)