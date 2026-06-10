António Costa defende mais apoios da UE para habitação acessível

"Trata-se de uma crise com várias camadas, uma camada com os sem-abrigo, uma crise para as famílias com rendimentos mais baixos, mas também uma crise que afeta a classe média e especialmente as gerações mais jovens" , disse António Costa, lembrando ter inscrito esta temática na agenda do Conselho Europeu de outubro passado, e que a Comissão Europeia, que tem pela primeira vez um comissário com o pelouro da Habitação, apresentou também "uma estratégia para a habitação a preços acessíveis".

A crise na habitação, "um problema partilhado por todo o continente [Europeu]", foi o lema do discurso do presidente do Conselho Europeu na abertura do Festival da Nova Bauhaus Europeia, que abriu portas na terça-feira em Bruxelas para cinco dias de reflexão sobre soluções mais sustentáveis para os problemas das comunidades.

A "habitação, a sua acessibilidade e a sua disponibilidade, são uma preocupação de todos os cidadãos europeus", afirmou António Costa, considerando que "a falta de habitação a preços acessíveis está no centro da desilusão das pessoas em relação às instituições democráticas".

O presidente do Conselho Europeu, António Costa , defendeu na terça-feira que a União Europeia (UE) deve apoiar os esforços dos governos e municípios para criar habitação acessível , cuja crise associa à desilusão em relação às instituições democráticas.

Embora as competências em matéria de habitação a preços acessíveis "continuem a ser da competência nacional, regional e local, é importante que consideremos a forma como a União Europeia pode complementar e apoiar esses esforços, no pleno respeito pelo princípio da subsidiariedade", afirmou.

António Costa quis também dar voz "aos autarcas que esperam" que estes organismos possam "apoiar os seus esforços através de uma melhor regulamentação, do aumento da inovação no setor da construção e da garantia de que os programas nacionais e regionais do próximo Quadro Financeiro Plurianual permitam investimentos" nesta matéria.

"Para reforçar a nossa coesão social, fortalecer os nossos sistemas democráticos e aumentar a nossa competitividade, temos de enfrentar esta crise de habitação a vários níveis, com uma resposta a vários níveis", vincou o líder do Conselho Europeu, elogiando o Movimento da Nova Bauhaus Europeia, criado em 2020 pela Comissão Europeia para promover um futuro sustentável e inclusivo, unindo a arte, a ciência e a tecnologia.

Este movimento, que promove o Festival da Nova Bauhaus Europeia a cada dois anos, "surge numa altura crucial" para o continente Europeu, que precisa de "uma comunidade vibrante" que desenvolva "ideias inovadoras para fornecer soluções concretas para os desafios atuais e futuros das cidades".

Para António Costa, é crucial "envolvimento de todas as partes" no processo de remodelação e adaptação dos espaços públicos, das cidades e dos seus bairros, por um lado como "garantia de um processo democrático" e, por outro, "assegurando a capacitação e a responsabilização no processo urbano".

Dada a magnitude dos desafios, concluiu, estados e instituições europeias "têm de continuar a atuar em conjunto a todos os níveis para restabelecer o acesso à habitação sustentável e a preços acessíveis para todos os cidadãos".

António Costa discursava perante milhares de participantes no festival, que decorre até sábado em Bruxelas, no Parque do Cinquentenário, sob o lema "Vida. Espaços. Edifícios".

Durante cinco dias líderes europeus vão reunir-se com representantes de organizações internacionais, governos e academias, e visitar uma feira com perto de 80 expositores com projetos e protótipos mais sustentáveis, incluindo painéis de construção e isolamento feitos a partir de resíduos agrícolas, móveis feitos de resíduos de azeitona ou azulejos produzidos a partir de conchas de ostra e algas marinhas.