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EUA lançam novos ataques contra o Irão

10 jun, 2026 - 23:40 • Redação

EUA lançaram novos ataques contra o Irão esta quarta-feira. Operação foi ordenada por Donald Trump.

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Os Estados Unidos realizaram novos ataques contra vários alvos no Irão, anunciou o Comando Central norte-americano (Centcom), indicando que a operação foi ordenada pelo Presidente Donald Trump.

Foram registadas explosões na ilha de Qeshm e nas cidades iranianas de Bandar Abbas e Sirik.

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Segundo o Centcom, os ataques começaram às 23h15 (hora de Portugal) e foram justificados como uma resposta à “agressão continuada” do Irão.

A nova ofensiva surge um dia após ataques norte-americanos lançados depois de Trump ter acusado Teerão de abater um helicóptero do Exército dos EUA.

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou ter respondido com ataques contra bases norte-americanas na região.

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