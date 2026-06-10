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EUA lançam novos ataques contra o Irão
10 jun, 2026 - 23:40 • Redação
EUA lançaram novos ataques contra o Irão esta quarta-feira. Operação foi ordenada por Donald Trump.
Os Estados Unidos realizaram novos ataques contra vários alvos no Irão, anunciou o Comando Central norte-americano (Centcom), indicando que a operação foi ordenada pelo Presidente Donald Trump.
Foram registadas explosões na ilha de Qeshm e nas cidades iranianas de Bandar Abbas e Sirik.
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Segundo o Centcom, os ataques começaram às 23h15 (hora de Portugal) e foram justificados como uma resposta à “agressão continuada” do Irão.
A nova ofensiva surge um dia após ataques norte-americanos lançados depois de Trump ter acusado Teerão de abater um helicóptero do Exército dos EUA.
A Guarda Revolucionária iraniana afirmou ter respondido com ataques contra bases norte-americanas na região.
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