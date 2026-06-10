Gates nega relação pessoal com Jeffrey Epstein em depoimento ao Congresso

Bill Gates garantiu esta quarta-feira, perante uma comissão do Congresso norte-americano, que nunca teve uma relação pessoal com Jeffrey Epstein e que interrompeu os contactos com o financeiro em 2014.

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Numa audição à porta fechada sobre o caso Epstein, o fundador da Microsoft afirmou que nunca presenciou atividades criminosas nem visitou propriedades do financeiro.

“Embora ele possa ter procurado desenvolver uma relação pessoal, nunca tive interesse nisso e nunca correspondi”, afirmou Bill Gates.

Segundo Gates, os contactos começaram em 2011 no âmbito de possíveis ações de angariação de fundos para iniciativas filantrópicas. O empresário disse ter concluído três anos depois que Epstein não cumpriria as promessas feitas e decidiu terminar a relação.

O empresário afirmou também que Epstein tentou usar informações sobre as suas infidelidades para o pressionar a retomar contactos.

“Epstein estava a tentar utilizar informações sobre as minhas infidelidades, além de muitas mentiras que acrescentou, para me pressionar a retomar contactos com ele”, disse Bill Gates.

Membros da comissão afirmaram que Gates negou ter sido apresentado por Epstein a mulheres menores de idade ou ter conhecimento das atividades ilegais do financeiro, que morreu enquanto aguardava julgamento.