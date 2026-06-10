Irão acusa EUA e Israel de "minar a diplomacia" com violações do cessar-fogo

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmaeil Baghei, acusa, esta quarta-feira, os Estados Unidos de "minar a diplomacia", na sequência dos ataques entre Teerão e Washinton, durante a madrugada.

"Na sequência dos acontecimentos da noite passada, precisamos de reavaliar ( as negociações com os Estados Unidos). Qualquer processo diplomático requer um ambiente mínimo de estabilidade", afirmou Baghei.

O Irão tem retaliado os ataques norte-americanos. Ao início da manhã, Teerão atacou a quinta frota naval dos EUA no Bahrein e uma base aérea na Jordânia, como resposta aos ataques de Washinton em iraniano.

Estes ataques a 20 alvos em solo iraniano surgiram também como resposta ao abate de um helicóptero dos Estados Unidos, e não causaram vítimas, garante um oficial das forças armadas norte-americanas à agência Reuters.

Depois do cessar-fogo de 8 de abril entre os Estados Unidos e o Irão, verificou-se uma redução acentuada dos ataques.

No entanto, as operações militares foram retomadas nos últimos dias, particularmente em torno do estreito de Ormuz, rota essencial para o comércio de combustíveis e fertelizantes que está, nesta altura, sob controlo do Irão.