- Noticiário das 18h
- 10 jun, 2026
-
Irlanda assume presidência da UE no 2.º semestre focada em fechar orçamento plurianual
10 jun, 2026 - 18:13 • Lusa
Irlanda quer concluir até ao final de 2026 as negociações do próximo orçamento plurianual da União Europeia. Alargamento comunitário surge também entre as prioridades da presidência irlandesa do Conselho da UE. Programa semestral aponta para uma atuação centrada na competitividade, nos valores e na segurança.
A Irlanda pretende concluir, até ao final de 2026, as negociações para o próximo orçamento plurianual da União Europeia (UE), quando assumir a presidência rotativa do Conselho, no segundo semestre do ano, priorizando ainda avanços no alargamento comunitário.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
"O trabalho da União exige uma base financeira sólida. Facilitar um acordo atempado sobre o orçamento da União para 2028-2034, através de um novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) que permita à UE enfrentar os desafios do futuro, ao mesmo tempo que apoia políticas fundamentais já existentes, como a Política Agrícola Comum e a política de Coesão, será uma prioridade transversal da presidência irlandesa", refere Dublin no seu programa semestral, hoje divulgado.
Sob o mote "A força está na união", a Irlanda promete que a sua presidência, que decorre de 1 de julho a 31 de dezembro de 2026, "será marcada pela ação e pela concretização de resultados", numa altura crucial para as negociações entre os países, no Conselho, e os eurodeputados, no Parlamento, sobre o próximo orçamento plurianual.
"A presidência irlandesa trabalhará de forma intensiva e ambiciosa para que os líderes da União Europeia possam tomar, em 2026, as decisões necessárias relativamente ao QFP para o período de 2028 a 2034", assegura o programa.
Em julho de 2025, a Comissão Europeia propôs um novo orçamento da UE a longo prazo para 2028-2034, de dois biliões de euros, acima dos 1,2 biliões do atual quadro, que inclui mais contribuições nacionais e três novos impostos.
Contudo, o Parlamento Europeu quer um orçamento mais ambicioso, defendendo contribuições nacionais equivalentes a 1,27% do rendimento nacional bruto (RNB) da UE, face aos 1,15% propostos pela Comissão Europeia, sem incluir os encargos associados ao reembolso da dívida dos Planos de Recuperação e Resiliência (0,11% do RNB).
Ao todo, e mesmo sem incluir esses juros, o QFP proposto pelo Parlamento Europeu ronda os 2,014 biliões de euros, o que se compara aos dois biliões propostos pelo executivo comunitário, incluindo o reembolso da dívida, estando em causa um aumento de cerca de 10%.
A atual presidência do Conselho da UE, ocupada neste primeiro semestre por Chipre, apresentará nos próximos dias a sua proposta de negociação, um documento preliminar com os principais elementos políticos e financeiros, que será discutida no Conselho Europeu da próxima semana.
Depois, os colegisladores, eurodeputados e países, vão trabalhar nos documentos técnicos e nos processos negociais com vista a um acordo até ao final do ano.
Nesta que é a oitava vez que a Irlanda assume a presidência rotativa do Conselho, pretende ainda dar "continuidade a uma agenda ambiciosa, centrada nos temas fundamentais da competitividade, dos valores e da segurança", de acordo com o programa.
Face a um "contexto global instável e com desafios profundos", Dublin quer uma UE "a agir de forma determinada" em questões como o alargamento comunitário.
"O alargamento constitui um investimento geoestratégico na paz, segurança, estabilidade e prosperidade do continente europeu. A presidência irlandesa trabalhará em estreita colaboração com todos os países candidatos e potenciais candidatos, apoiando-os no seu percurso rumo à adesão à União Europeia, em conformidade com o princípio do mérito individual", refere o programa semestral.
A Irlanda quer, em concreto, impulsionar a adesão de Montenegro, o avanço das negociações com a Ucrânia, a Moldávia e a Albânia, e promover os benefícios do alargamento face à desinformação externa.
O alargamento da UE é o processo de entrada de novos países no bloco comunitário, após cumprirem os critérios políticos e económicos exigidos.
Membro da UE desde 1973 e situada no noroeste da Europa, a Irlanda sucede a Chipre, no primeiro semestre de 2026, na presidência rotativa do Conselho e será seguida pela Lituânia, no primeiro semestre de 2027.
- Noticiário das 18h
- 10 jun, 2026
-