Noruega concede 109 milhões de euros à Ucrânia para drones marítimos

"Fico satisfeito que esta perícia possa também ser utilizada para apoiar a luta da Ucrânia pela liberdade . A Ucrânia utiliza drones marítimos para reconhecimento, operações ofensivas e proteção contra ataques russos", afirmou o primeiro-ministro.

Segundo comunicado do Governo norueguês, o primeiro-ministro Jonas Gahr Støre indicou que a indústria marítima do país escandinavo é "líder mundial" no desenvolvimento deste tipo de drones.

O governo norueguês anunciou na terça-feira a atribuição à Ucrânia de um novo pacote de ajuda no valor de 1,2 mil milhões de coroas norueguesas (aproximadamente 109 milhões de euros) para compra e o desenvolvimento de drones marítimos.

Segundo o governo norueguês, estes sistemas não tripulados desempenharão um papel "crucial" para garantir a segurança das exportações de cereais e outras mercadorias ucranianas através do Mar Negro.

Støre reuniu-se na terça-feira com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à margem de um encontro de líderes nórdicos e bálticos em Tallinn, capital da Estónia.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 – após a desagregação da antiga União Soviética – e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

No plano diplomático, a Rússia rejeitou até agora qualquer cessar-fogo prolongado e exige, para pôr fim ao conflito, que a Ucrânia lhe ceda pelo menos quatro regiões – Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia - além da península da Crimeia, anexada em 2014, e renuncie para sempre a aderir à NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental).