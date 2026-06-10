Trump avisa Teerão que vai “atacar com muita força”

Donald Trump afirmou esta quarta-feira que os Estados Unidos vão voltar a atacar o Irão. Em declarações aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca, o presidente norte-americano anunciou a retoma dos bombardeamentos.

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“Vamos atacá-los, atacá-los com muita força, retomar os bombardeamentos”, disse Donald Trump.

O presidente dos Estados Unidos associou a decisão ao abate de um helicóptero Apache norte-americano no Estreito de Ormuz.

“Com base no helicóptero, acho que temos o direito de o fazer”, afirmou Donald Trump.

Trump recusou afastar a possibilidade de ataques a infraestruturas civis, incluindo centrais elétricas e pontes. O presidente manifestou também descontentamento pelo facto de o Irão ainda não ter assinado um acordo para pôr fim à guerra, referindo que as negociações continuam em curso.

“Tenho trabalhado com o Irão há vários meses. Deviam assinar o acordo. É um bom acordo”, disse.

Segundo o presidente norte-americano, o documento já está concluído.