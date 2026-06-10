- Noticiário das 20h
- 10 jun, 2026
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Trump avisa Teerão que vai “atacar com muita força”
10 jun, 2026 - 20:03 • Redação
Donald Trump anunciou novos ataques norte-americanos contra o Irão. Presidente dos Estados Unidos acusou Teerão de atrasar a assinatura de um acordo negociado entre as partes.
Donald Trump afirmou esta quarta-feira que os Estados Unidos vão voltar a atacar o Irão. Em declarações aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca, o presidente norte-americano anunciou a retoma dos bombardeamentos.
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“Vamos atacá-los, atacá-los com muita força, retomar os bombardeamentos”, disse Donald Trump.
O presidente dos Estados Unidos associou a decisão ao abate de um helicóptero Apache norte-americano no Estreito de Ormuz.
“Com base no helicóptero, acho que temos o direito de o fazer”, afirmou Donald Trump.
Trump recusou afastar a possibilidade de ataques a infraestruturas civis, incluindo centrais elétricas e pontes. O presidente manifestou também descontentamento pelo facto de o Irão ainda não ter assinado um acordo para pôr fim à guerra, referindo que as negociações continuam em curso.
“Tenho trabalhado com o Irão há vários meses. Deviam assinar o acordo. É um bom acordo”, disse.
Segundo o presidente norte-americano, o documento já está concluído.
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