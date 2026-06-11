Aquecimento global chegou a 1,37°C em 2025, planeta acumula cada vez mais calor

O planeta está a acumular calor a um ritmo acelerado, tendo o aquecimento global atingido os 1,37°C em 2025, segundo um relatório divulgado pelo programa europeu de observação da Terra Copernicus. As atividades humanas, alerta o relatório, vão fazer com que em quatro anos seja ultrapassado o aumento de 1,5°C em relação à época pré-industrial.

O relatório, "Global Climate Change Indicators", produzido por mais de 70 cientistas, de 56 instituições de 17 países e publicado esta quinta-feira na revista "Earth System Science Data" alerta para provas que mostram que todo o sistema climático está a aquecer.

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Em 2015 praticamente todos os países do mundo assinaram o Acordo de Paris sobre o clima, concordando em tudo fazer para impedir que o aquecimento global ultrapassasse os 1,5°C.

Piers Forster, diretor do Centro Priestley para o Futuro do Clima, da Universidade de Leeds (Reino Unido), autor principal do relatório citado num comunicado divulgado, que o desequilíbrio energético da Terra (que mede a velocidade com que o calor se acumula no sistema climático) devia ser próximo do zero, mas tem vindo a aumentar desde a década de 1970 e está a um "nível recorde".

Outros dados constantes do relatório indicam que as emissões globais de gases com efeito de estufa (GEE) estão num nível recorde, atingindo 56,8 mil milhões de toneladas de emissões equivalentes de dióxido de carbono (CO2) em 2024 (os dados mais recentes), principalmente devido à queima de combustíveis fósseis.

O relatório faz ainda referência a 2025 ter sido o terceiro ano mais quente de que há registo.

"O nosso estudo demonstra que quase todo o aquecimento da última década é impulsionado pelas atividades humanas. Os impactos nos meios de subsistência e nos ecossistemas já estão a ser sentidos em todo o mundo e irão intensificar-se à medida que as temperaturas continuam a aumentar", alertou Samantha Burgess, do setor do clima no Serviço Copernicus, que é implementado pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo (ECMWF).

A taxa de aquecimento induzido pela ação humana mantém-se no nível mais elevado de sempre, cerca de 0,27°C por década.

Outros especialistas citados no documento divulgado pelo Copernicus apontam também a subida do nível do mar de 1,8 milímetros por ano, um valor que está a aumentar.

Outro número relacionado com os oceanos diz respeito ao número de dias com ondas de calor marinhas, 65 dias de ondas de calor só em 2025. O número mais do que triplicou globalmente entre 1991 e 2025.