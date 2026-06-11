Ferro e fogo. Segunda noite de violência contra imigrantes em Belfast

A cidade de Belfast foi de novo palco de protestos violentos anti-imigração esta quarta-feira à noite, depois de um homem ter sido esfaqueado por um imigrante do Sudão. Um camião foi incendiado, assim como outras infraestruturas e a polícia teve de utilizar canhões de água para dispersar os manifestantes em Sandyknowes, nos arredores de Belfast, após cerca de 200 pessoas se terem reunido e atirado pedras e garrafas contra a polícia que tentava contê-los. O portal Belfast Live noticiou que a multidão que se confrontou com a polícia tentava chegar com intenções hostis ao Hotel Chimney Court, local onde imigrantes costumam ficar alojados enquanto aguardam a resolução do seu pedido de asilo político. Outro local onde se repetiram os distúrbios foi em Newtownabbey, onde grupos de jovens encapuçados e vestidos de preto atiraram todo o tipo de objetos contra a polícia, que tinha erguido uma barreira para lhes impedir a passagem. O ataque que despoletou estes protestos deixou um homem sem um olho. Segundo as autoridades, o alegado autor, na casa dos 30 anos, foi detido por suspeita de tentativa de homicídio e permanece sob custódia após ter sido encontrada uma faca de cozinha no local.

Já a família da vítima diz-se revoltada com a reação violenta contra a comunidade imigrante: "Queremos deixar absolutamente claro que a nossa família não apoia este tipo de reação, e que o protesto pacífico é sempre a única via a seguir. Temos muitos migrantes que dão um contributo extremamente valioso ao nosso país, nomeadamente no nosso sistema de saúde e no setor da hotelaria e restauração, e dependemos deles para que o nosso país funcione". "Não queremos que esta terrível tragédia seja usada para dividir as pessoas ou alimentar a hostilidade --- não façam isto em nome do nosso familiar, pois não partilhamos os mesmos valores", acrescentaram os familiares, numa nota divulgada pela polícia. As imagens do ataque provocaram uma avalanche de comentários de ódio nas redes sociais e de apelos para se manifestar nas ruas de Belfast, comentários incitados por agitadores de extrema-direita como Tommy Robinson ou o magnata da tecnologia Elon Musk, a partir dos Estados Unidos.