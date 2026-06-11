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Pentágono: Alegado incidente com substâncias tóxicas foi falso alarme

11 jun, 2026 - 16:25 • Ricardo Vieira, com Reuters

O edifício foi colocado em confinamento de segurança e várias pessoas foram evacuadas de diversos pisos.

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O edifício do Pentágono, em Arlington, no estado norte-americano da Virgínia, foi esta quinta-feira parcialmente evacuado devido a um alegado incidente com substâncias perigosas. Mas tudo não passou de um falso alarme.

Um porta-voz do Pentágono explicou, em comunicado, que foram tomadas medidas de precaução após ter sido relatado um eventual problema com a qualidade do ar no edifício.

Os testes realizados não detetaram qualquer substância perigosa e o trabalho foi retomado no Pentágono.

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Inicialmente, o edifício foi colocado em confinamento de segurança e várias pessoas foram evacuadas de diversos pisos, avançou a CNN, citando fontes não identificadas.

A CNN acrescentou que os meios de emergência presentes no local estavam equipados com máscaras de gás integrais e fatos de proteção química.

Os Bombeiros do condado de Arlington indicaram, na rede social X, que várias unidades, "incluindo uma Equipa de Materiais Perigosos, estão atualmente a operar no Pentágono em apoio à Equipa de Materiais Perigosos da Agência de Proteção das Instalações do Pentágono (PFPA), na sequência de um incidente envolvendo substâncias perigosas".

“O Pentágono dispõe de sistemas sofisticados para garantir a segurança do edifício e dos seus ocupantes. Esses sistemas detetaram um problema relacionado com a qualidade do ar, o que tornou necessárias medidas de precaução até ser determinada a sua relevância”, afirmou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, numa mensagem citada pela agência Reuters.

“O Departamento está a aplicar os protocolos de proteção habituais, incluindo uma ordem de permanência no local para a área afetada. As equipas de resposta encontram-se posicionadas e prontas para prestar apoio aos ocupantes do edifício.”

De acordo com a CNN, os pisos dois a cinco, bem como alguns corredores, foram colocados sob restrições de acesso.

O Pentágono, edifício de cinco lados que foi atingido durante os ataques da Al-Qaeda de 11 de setembro de 2001, é um dos maiores complexos de escritórios do mundo.

[notícia atualizada às 20h26]

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