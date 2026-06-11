Pentágono: Alegado incidente com substâncias tóxicas foi falso alarme

O edifício do Pentágono, em Arlington, no estado norte-americano da Virgínia, foi esta quinta-feira parcialmente evacuado devido a um alegado incidente com substâncias perigosas. Mas tudo não passou de um falso alarme.

Um porta-voz do Pentágono explicou, em comunicado, que foram tomadas medidas de precaução após ter sido relatado um eventual problema com a qualidade do ar no edifício.

Os testes realizados não detetaram qualquer substância perigosa e o trabalho foi retomado no Pentágono.

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Inicialmente, o edifício foi colocado em confinamento de segurança e várias pessoas foram evacuadas de diversos pisos, avançou a CNN, citando fontes não identificadas.



A CNN acrescentou que os meios de emergência presentes no local estavam equipados com máscaras de gás integrais e fatos de proteção química.



Os Bombeiros do condado de Arlington indicaram, na rede social X, que várias unidades, "incluindo uma Equipa de Materiais Perigosos, estão atualmente a operar no Pentágono em apoio à Equipa de Materiais Perigosos da Agência de Proteção das Instalações do Pentágono (PFPA), na sequência de um incidente envolvendo substâncias perigosas".