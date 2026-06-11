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Demissão
Reino Unido: Secretário de Estado das Forças Armadas demite-se
11 jun, 2026 - 20:31 • Ricardo Vieira
Al Carns bate com a porta horas após demissão do secretário de Estado da Defesa.
O secretário de Estado britânico das Forças Armadas demitiu-se esta quinta-feira.
Al Carns bate com a porta horas após demissão do secretário de Estado da Defesa, John Healey.
O governante demissionário explica a sua decisão com a falta de investimento no setor da Defesa.
"Devemos aos que servem o Reino Unido o equipamento para fazer o trabalho e a lealdade para apoiá-los quando estiver concluído. Estamos a falhar em ambos. Passei todo o meu tempo no governo a defender esse argumento. O 'Número 10' não escuta, então estou a renunciar ao cargo de secretário de Estado das Forças Armadas", escreveu Al Carns, nas redes sociais.
Entretanto, foi nomeado um novo secretário de Estado da Defesa. Trata-se de Dan Jarvis, que vem da pasta da Segurança.
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