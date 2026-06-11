- Noticiário das 21h
- 11 jun, 2026
-
ilha de Sazan
Resorts de luxo, flamingos e revolta: o caso Kushner na Albânia
11 jun, 2026 - 20:31 • Redação
Milhares de pessoas voltaram às ruas da Albânia para contestar um projeto turístico associado a Jared Kushner.Caso tornou-se também um teste às ambições europeias do Governo de Edi Rama.
A proposta de construção de resorts de luxo associados ao empresário norte-americano Jared Kushner, genro de Donald Trump, desencadeou uma das maiores ondas de contestação dos últimos anos na Albânia.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
O que está em causa?
O centro da controvérsia é um conjunto de empreendimentos turísticos planeados para a ilha de Sazan e para a zona costeira de Zvërnec, junto à área protegida de Vjosa-Narta. O investimento está associado à Affinity Partners, empresa fundada por Jared Kushner, genro do Presidente norte-americano Donald Trump.
Segundo a Reuters, a componente ligada à Affinity Partners está avaliada em cerca de 1,4 mil milhões de euros. O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, estima que o valor global dos projetos possa atingir os cinco mil milhões de euros.
O Governo apresenta o empreendimento como uma oportunidade para transformar a Albânia num destino de turismo de luxo.
“Será um belo projeto” e a Albânia orgulhar-se-á de “contribuir para a Europa”, disse Edi Rama à “Reuters”.
A oposição ao plano começou por razões ambientais. A área de Vjosa-Narta é utilizada por flamingos, focas e tartarugas marinhas e os críticos alertam para potenciais danos em habitats protegidos.
“Há uma razão para esta área ser protegida”, afirmou a ornitóloga Ledi Selgjekaj à Reuters, lembrando que mais de 1% da população mundial de flamingos pode ser encontrada na Albânia.
Os protestos
As manifestações intensificaram-se desde o final de maio e culminaram, a 10 de junho, na maior mobilização registada até agora em Tirana. Os participantes adotaram flamingos insufláveis como símbolo da contestação, dando origem ao nome “Flamingo Revolution”.
Os protestos são acompanhados por cartazes com mensagens como “A Albânia não está à venda”.
“A Albânia pertence aos albaneses e políticos corruptos não podem decidir sobre o património natural e cultural do país”, disse a escritora Lindita Komani, citada pela “Reuters”.
As respostas
Apesar da contestação crescente, Edi Rama rejeita qualquer recuo. “Dar um passo atrás de quê?”, disse o primeiro-ministro à” Associated Press” quando questionado sobre a possibilidade de suspender o projeto.
O chefe do Governo argumenta que a Albânia deixou de ser um país ignorado pelos investidores internacionais. “O grande capital quer vir para a Albânia”, disse.
Rama rejeita igualmente as críticas relacionadas com o impacto ambiental e sustenta que o projeto ainda se encontra numa fase preliminar. “A Comissão Europeia não tem razão para duvidar” do compromisso do Governo com a proteção da natureza, disse o primeiro-ministro.
Jared Kushner e a Affinity Partners ainda não falaram publicamente sobre os protestos e as críticas levantadas por ambientalistas e organizações da sociedade civil.
- Noticiário das 21h
- 11 jun, 2026
-