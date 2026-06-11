Resorts de luxo, flamingos e revolta: o caso Kushner na Albânia

A proposta de construção de resorts de luxo associados ao empresário norte-americano Jared Kushner, genro de Donald Trump, desencadeou uma das maiores ondas de contestação dos últimos anos na Albânia.

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O que está em causa?

O centro da controvérsia é um conjunto de empreendimentos turísticos planeados para a ilha de Sazan e para a zona costeira de Zvërnec, junto à área protegida de Vjosa-Narta. O investimento está associado à Affinity Partners, empresa fundada por Jared Kushner, genro do Presidente norte-americano Donald Trump.

Segundo a Reuters, a componente ligada à Affinity Partners está avaliada em cerca de 1,4 mil milhões de euros. O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, estima que o valor global dos projetos possa atingir os cinco mil milhões de euros.

O Governo apresenta o empreendimento como uma oportunidade para transformar a Albânia num destino de turismo de luxo.

“Será um belo projeto” e a Albânia orgulhar-se-á de “contribuir para a Europa”, disse Edi Rama à “Reuters”.

A oposição ao plano começou por razões ambientais. A área de Vjosa-Narta é utilizada por flamingos, focas e tartarugas marinhas e os críticos alertam para potenciais danos em habitats protegidos.

“Há uma razão para esta área ser protegida”, afirmou a ornitóloga Ledi Selgjekaj à Reuters, lembrando que mais de 1% da população mundial de flamingos pode ser encontrada na Albânia.