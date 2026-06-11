- Noticiário das 15h
- 11 jun, 2026
-
Reino Unido
Secretário de Estado da Defesa britânico demite-se
11 jun, 2026 - 13:00 • João Malheiro
Keir Starmer tinha planeado apresentar um plano de investimento no setor em 2025, mas tal ainda não aconteceu.
O secretário de Estado da Defesa do Reino Unido apresentou a sua demissão esta quinta-feira, em confronto com o primeiro-ministro devido aos fundos disponíveis para o seu setor.
John Healey partilhou uma carta pública dirigida a Keir Starmer, citada pela Reuters, em que acusa o chefe do Governo britânico de ser "incapaz de fornecer os recursos necessários para defender o país numa altura de grandes ameaças".
O governante demissionário e o departamento das Finanças do Executivo não tinham conseguido chegar a acordo quanto ao valor orçamental a ser atribuído ao setor da Defesa. Keir Starmer tinha planeado apresentar um plano de investimento no setor em 2025, mas tal ainda não aconteceu.
"Estou a ser obrigado a tomar decisões que iam reduzir a nossa capacidade de resposta e aumentar o risco dos nossos operacionais, tornando o país mais inseguro", acusa John Healey.
Esta é a mais recente figura do Governo a demitir-se, numa altura de enorme pressão para Keir Starmer. A oposição interna do Partido Trabalhista pondera desafiar a liderança do atual primeiro-ministro.
Entretanto, no último mês, Starmer rejeitou demitir-se, numa reunião com os elementos do seu Governo e deputados trabalhistas.
A contestação ganhou nova força depois da derrota pesada do Partido Trabalhista em algumas eleições locais em Inglaterra, e nas eleições legislativas na Escócia e no País de Gales. O partido Reform, de extrema-direita e liderado por Nigel Farage, começa a ser uma ameaça séria à liderança do Partido Trabalhista no Executivo.
- Noticiário das 15h
- 11 jun, 2026
-