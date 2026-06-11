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Segundo dia de ataques entre Estados Unidos e Irão no Médio Oriente

11 jun, 2026 - 05:46 • Reuters

Na sequência dos ataques norte-americanos em solo iraniano, o Irão admite ter fechado o Estreito de Ormuz.

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Os Estados Unidos e o Irão trocaram ataques aéreos durante a noite de quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo, depois de Donald Trump ter prometido uma nova ofensiva caso Teerão não concordasse imediatamente com um acordo de paz.

As forças armadas dos Estados Unidos da América afirmaram que os seus últimos ataques, na madrugada desta quinta-feira, tinha como alvo "capacidades de vigilância militar, sistemas de comunicação e instalações de defesa aérea em todo o Irão", em resposta ao que chamaram de "agressão injustificada e contínua" de Teerão.

Em entrevista à emissora norte-americana Fox News, na noite de quarta-feira, Donald Trump admite que retomaria os bombardeamentos intensos se os líderes do Irão não assinassem um acordo com os Estados Unidos imediatamente.

Ainda durante a entevista, Trump disse ter falado ao telefone com oficiais do exército iraniano, que lhe pediram para cessar os ataques. O Irão negou o contacto.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC) afirmou ter lançado contra-ataques contra 18 alvos militares dos Estados Unidos da América em bases aéreas no Kuwait e no Bahrein, bem como contra a Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos no Bahrein.

Posteriormente, afirmou ter atacado também a base aérea de al-Azraq, na Jordânia, pela segunda noite consecutiva, disparando 12 mísseis balísticos contra a base norte-americana.

O alto comando militar conjunto do Irão também advertiu que dispararia contra qualquer embarcação que tentasse passar pelo Estreito de Ormuz, que tem estado praticamente fechado há meses. A comunicação social iraniana afirmou que dois navios norte-americanos foram alvejados.

O Comando Central dos EUA negou que o estreito estivesse fechado ou que algum dos seus navios tivesse sido atingido, afirmando que os navios comerciais continuavam a transitar pelo estreito, apesar das ameaças do Irão.

A escalada das hostilidades começou no início desta semana com o abate de um helicóptero norte-americano perto do Estreito de Ormuz, o que desencadeou uma série de ataques de retaliação em todo o Irão e contra bases norte-americanas na região.

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