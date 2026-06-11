SpaceX estreia-se em bolsa com maior IPO de sempre nos Estados Unidos

A SpaceX definiu esta quinta-feira o preço da sua oferta pública inicial (IPO) em 135 dólares por ação, concluindo a maior operação deste tipo realizada nos Estados Unidos.

A venda de 555,56 milhões de ações permitiu angariar 75 mil milhões de dólares, atribuindo à fabricante de foguetões, naves espaciais e tecnologias ligadas a satélites e inteligência artificial uma avaliação de mercado de 1,77 biliões de dólares.

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A operação encerra um processo de vários meses liderado por Elon Musk e representa um dos momentos mais aguardados pelos mercados financeiros. Apesar do entusiasmo dos investidores, alguns analistas continuam a questionar se a valorização atribuída à empresa é sustentável.

Quando as ações começarem a ser negociadas na Nasdaq, na sexta-feira, a SpaceX passará a ocupar a sétima posição entre as empresas cotadas nos Estados Unidos com maior valor de mercado. A empresa registou prejuízos no último ano e apresenta receitas inferiores às de várias das maiores multinacionais tecnológicas.

Com esta avaliação, a SpaceX ultrapassa empresas como JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Meta Platforms e também a Tesla, outra empresa liderada por Elon Musk.