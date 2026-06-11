Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

SpaceX estreia-se em bolsa com maior IPO de sempre nos Estados Unidos

11 jun, 2026 - 23:23 • Redação

SpaceX fixou o preço da sua oferta pública inicial em 135 dólares por ação. Operação captou 75 mil milhões de dólares.

A+ / A-

A SpaceX definiu esta quinta-feira o preço da sua oferta pública inicial (IPO) em 135 dólares por ação, concluindo a maior operação deste tipo realizada nos Estados Unidos.

A venda de 555,56 milhões de ações permitiu angariar 75 mil milhões de dólares, atribuindo à fabricante de foguetões, naves espaciais e tecnologias ligadas a satélites e inteligência artificial uma avaliação de mercado de 1,77 biliões de dólares.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A operação encerra um processo de vários meses liderado por Elon Musk e representa um dos momentos mais aguardados pelos mercados financeiros. Apesar do entusiasmo dos investidores, alguns analistas continuam a questionar se a valorização atribuída à empresa é sustentável.

Quando as ações começarem a ser negociadas na Nasdaq, na sexta-feira, a SpaceX passará a ocupar a sétima posição entre as empresas cotadas nos Estados Unidos com maior valor de mercado. A empresa registou prejuízos no último ano e apresenta receitas inferiores às de várias das maiores multinacionais tecnológicas.

Com esta avaliação, a SpaceX ultrapassa empresas como JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Meta Platforms e também a Tesla, outra empresa liderada por Elon Musk.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 12 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)