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Médio Oriente

Trump: “Acabámos de alcançar um excelente acordo para pôr fim à guerra com o Irão”

11 jun, 2026 - 20:45 • Ricardo Vieira, com Reuters

Presidente norte-americano afirma que entendimento poderá ser assinado no fim de semana, na Europa.

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O Irão deverá aprovar em breve um acordo com os Estados Unidos, embora ainda não tenha apresentado uma resposta formal, avançou esta quinta-feira a agência noticiosa semioficial iraniana Fars. Donald Trump diz que foi alcançado um "excelente acordo".

Entretanto, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o vice-presidente, JD Vance, estará presente na cerimónia de assinatura de um acordo entre Washington e Teerão, cuja realização está prevista para este fim de semana, na Europa.

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Trump, que já tinha anunciado esta quinta-feira o cancelamento de um grande ataque contra o Irão, disse que os "últimos pontos" deo acordo de paz inicial foram aprovadas e que os detalhes da cerimónia de assinatura serão anunciados em breve.

Acabámos de alcançar um excelente acordo para pôr fim à guerra com o Irão”, declarou Trump aos jornalistas na Sala Oval.

Acordo poderá ser assinado na Europa

O mais importante, sublinhou, é que "o Irão nunca terá uma arma nuclear", afirma o líder norte-americano, que acredita que o aiatolá Mojtaba Khamenei aprovou o acordo com os EUA.

Questionado por um jornalista na Casa Branca sobre se o líder supremo iraniano tinha aprovado o acordo, Trump respondeu: “Pelo que sei, a resposta é sim.”

Trump descreveu o entendimento como “um memorando de entendimento muito sólido”, acrescentando que se trata de algo “ainda um pouco conceptual, mas que será concretizado”.

Sobre o Estreito de Ormuz, Trump adianta que "será oficialmente reaberto assim que assinarmos o acordo, o que poderá acontecer em breve, muito em breve, talvez já este fim de semana, na Europa”.

Depois deste anúncio do Presidente norte-americano, o mundo fica agora à espera da posição oficial do Irão.

De acordo com um levantamento feito pela CNN, nos últimos meses, o Presidente dos EUA já garantiu, diretamente, que as negociações para terminar com o conflito no Médio Oriente estavam próximas do fim em 37 ocasiões, entre publicações nas redes sociais, discursos e declarações aos jornalistas, sem que se nunca tenha consumado.

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