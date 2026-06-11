Trump anuncia "excelente acordo para pôr fim à guerra". Irão ainda não confirma

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta quinta-feira que foi alcançado um "excelente acordo" para pôr fim ao conflito com o Irão, mas o Governo de Teerão ainda não confirma e diz que ainda não chegou a uma conclusão definitiva.



Trump afirmou aos jornalistas que o vice-presidente, JD Vance, estará presente na cerimónia de assinatura de um acordo entre Washington e Teerão, cuja realização está prevista para este fim de semana, na Europa.

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Trump, que já tinha anunciado esta quinta-feira o cancelamento de um grande ataque contra o Irão, disse que os "últimos pontos" do acordo de paz inicial foram aprovadas e que os detalhes da cerimónia de assinatura serão anunciados em breve.

“Acabámos de alcançar um excelente acordo para pôr fim à guerra com o Irão”, declarou Trump aos jornalistas na Sala Oval.

Os meios de comunicação iranianos citaram o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmaeil Baghaei, afirmando que grande parte do texto das negociações já foi finalizada, mas que o Irão não irá comprometer as suas linhas vermelhas.

“O Irão ainda não chegou a uma conclusão definitiva sobre um acordo”, declarou.

Anteriormente a esta declaração, a agência de notícias semioficial iraniana Fars indicou que o Irão deverá aprovar em breve um acordo com os Estados Unidos, embora ainda não tenha apresentado uma resposta formal.

Acordo poderá ser assinado na Europa

O mais importante, sublinhou, é que "o Irão nunca terá uma arma nuclear", afirma o líder norte-americano, que acredita que o aiatolá Mojtaba Khamenei aprovou o acordo com os EUA.

Questionado por um jornalista na Casa Branca sobre se o líder supremo iraniano tinha aprovado o acordo, Trump respondeu: “Pelo que sei, a resposta é sim.”

Trump descreveu o entendimento como “um memorando de entendimento muito sólido”, acrescentando que se trata de algo “ainda um pouco conceptual, mas que será concretizado”.

Sobre o Estreito de Ormuz, Trump adianta que "será oficialmente reaberto assim que assinarmos o acordo, o que poderá acontecer em breve, muito em breve, talvez já este fim de semana, na Europa”.

Depois deste anúncio do Presidente norte-americano, o mundo fica agora à espera da posição oficial do Irão.

De acordo com um levantamento feito pela CNN, nos últimos meses, o Presidente dos EUA já garantiu, diretamente, que as negociações para terminar com o conflito no Médio Oriente estavam próximas do fim em 37 ocasiões, entre publicações nas redes sociais, discursos e declarações aos jornalistas, sem que se nunca tenha consumado.

[notícia atualizada às 22h45]