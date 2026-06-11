Trump cancela ataque ao Irão previsto para esta noite

Os Estados Unidos cancelaram o "ataque pesado" contra o Irão previsto para esta quinta-feira à noite, anunciou o Presidente Donald Trump.

“Com base no facto de as conversações com a República Islâmica do Irão terem sido levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, enquanto Presidente dos Estados Unidos da América, cancelei os ataques e bombardeamentos contra o Irão que estavam previstos para esta noite”, escreveu Trump numa publicação na Truth Social.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Presidente norte-americano afirmou que as “discussões e os pontos finais” foram aprovados pelos Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Turquia, Paquistão, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Egito e outros países.

“O bloqueio naval permanecerá plenamente em vigor até que esta transação seja concluída. A data e o local da assinatura serão anunciados em breve”, acrescentou.

O Irão ainda não reagiu a esta declaração do Presidente dos EUA.

Donald Trump muda de ideias horas depois de ter prometido um "ataque pesado" ao Irão esta quinta-feira.

O líder norte-americano alegou que todos os dispositivos de Defesa do Irão "não existem" e que, em breve, vai tomar conta de vários pontos de produção de petróleo do país, dando o exemplo direto da ilha Kharg.

"Vamos assumir controlo total dos mercados de petróleo e gás, como fizemos com a Venezuela que está a funcionar de forma maravilhosa", escreveu o chefe de Estado norte-americano.



Irão alertou para "atoleiro interminável"



Os preços do petróleo registaram uma queda acentuada depois de Donald Trump ter anunciado o cancelamento dos planos dos Estados Unidos para atacar o Irão, enquanto os mercados bolsistas prolongaram os ganhos.

O principal negociador iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, tinha alertado contra qualquer ação precipitada na sequência das ameaças iniciais de Trump.

“Estratégias erradas e decisões impulsivas irão baralhar novamente todo o tabuleiro da pior forma, provocar uma explosão nas infraestruturas e nos mercados energéticos e criar um atoleiro interminável do qual ficarão presos durante anos. Verão um Irão diferente”, escreveu na rede social X.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou a ambas as partes para que redobrem os esforços “no sentido de alcançar um acordo pacífico, abrangente e duradouro que promova a paz e a segurança regionais e internacionais”, afirmou o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.

O conflito já provocou milhares de mortos, sobretudo no Irão e no Líbano, e contribuiu para a subida dos preços mundiais do petróleo desde que os Estados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irão, em 28 de fevereiro.

[notícia atualizada às 19h30]