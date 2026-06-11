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Médio Oriente

Trump promete "ataque pesado" e apoderar-se do petróleo do Irão

11 jun, 2026 - 13:35

Trump diz que pretende controlar as indústrias de gás e petróleo do Irão, tal como aconteceu com a Venezuela.

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Donald Trump prometeu um "ataque pesado" ao Irão esta quinta-feira, numa nova publicação na rede Truth Social.

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) alega que todos os dispositivos de Defesa do Irão "não existem" e que, em breve, vai tomar conta de vários pontos de produção de petróleo do país, dando o exemplo direto da ilha Kharg.

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"Vamos assumir controlo total dos mercados de petróleo e gás, como fizemos com a Venezuela que está a funcionar de forma maravilhosa", escreveu o chefe de Estado norte-americano.

Os Estados Unidos e o Irão trocaram ataques aéreos durante a noite de quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo, depois de Donald Trump ter prometido uma nova ofensiva caso Teerão não concordasse imediatamente com um acordo de paz.

As forças armadas dos Estados Unidos da América afirmaram que os seus últimos ataques, na madrugada desta quinta-feira, tinha como alvo "capacidades de vigilância militar, sistemas de comunicação e instalações de defesa aérea em todo o Irão", em resposta ao que chamaram de "agressão injustificada e contínua" de Teerão.

A escalada das hostilidades começou no início desta semana com o abate de um helicóptero norte-americano perto do Estreito de Ormuz, o que desencadeou uma série de ataques de retaliação em todo o Irão e contra bases norte-americanas na região.

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