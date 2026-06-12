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Costa oeste da Antártida perde área de gelo equivalente à França
12 jun, 2026 - 23:45 • Redação
Costa oeste da Antártida regista uma ausência invulgar de gelo marinho em pleno inverno. Área sem gelo no mar de Bellingshausen equivale à dimensão de França. Temperaturas ultrapassaram em mais de 20 graus os valores médios da época.
Uma área de cerca de 650 mil quilómetros quadrados de gelo marinho está em falta no mar de Bellingshausen, na costa ocidental da Península Antártica. A extensão corresponde aproximadamente à dimensão de França, avança o “Guardian”.
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Imagens de satélite mostram que a região, normalmente coberta por gelo nesta altura do ano, está quase totalmente livre de gelo apesar de ser inverno na Antártida.
“Estou preocupado. É deprimente”, disse Will Hobbs, especialista em gelo marinho da Universidade da Tasmânia. “É extraordinário que estejamos em junho e não haja gelo marinho naquela região”, acrescentou.
Segundo o investigador, é a terceira vez em quatro anos que o gelo marinho atinge níveis muito baixos naquela zona. Os cientistas tentam perceber se o fenómeno está relacionado com alterações oceânicas e com o aquecimento global.
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