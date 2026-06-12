Costa oeste da Antártida perde área de gelo equivalente à França

Uma área de cerca de 650 mil quilómetros quadrados de gelo marinho está em falta no mar de Bellingshausen, na costa ocidental da Península Antártica. A extensão corresponde aproximadamente à dimensão de França, avança o “Guardian”.

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Imagens de satélite mostram que a região, normalmente coberta por gelo nesta altura do ano, está quase totalmente livre de gelo apesar de ser inverno na Antártida.

“Estou preocupado. É deprimente”, disse Will Hobbs, especialista em gelo marinho da Universidade da Tasmânia. “É extraordinário que estejamos em junho e não haja gelo marinho naquela região”, acrescentou.

Segundo o investigador, é a terceira vez em quatro anos que o gelo marinho atinge níveis muito baixos naquela zona. Os cientistas tentam perceber se o fenómeno está relacionado com alterações oceânicas e com o aquecimento global.