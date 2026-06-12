Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Costa oeste da Antártida perde área de gelo equivalente à França

12 jun, 2026 - 23:45 • Redação

Costa oeste da Antártida regista uma ausência invulgar de gelo marinho em pleno inverno. Área sem gelo no mar de Bellingshausen equivale à dimensão de França. Temperaturas ultrapassaram em mais de 20 graus os valores médios da época.

A+ / A-

Uma área de cerca de 650 mil quilómetros quadrados de gelo marinho está em falta no mar de Bellingshausen, na costa ocidental da Península Antártica. A extensão corresponde aproximadamente à dimensão de França, avança o “Guardian”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Imagens de satélite mostram que a região, normalmente coberta por gelo nesta altura do ano, está quase totalmente livre de gelo apesar de ser inverno na Antártida.

“Estou preocupado. É deprimente”, disse Will Hobbs, especialista em gelo marinho da Universidade da Tasmânia. “É extraordinário que estejamos em junho e não haja gelo marinho naquela região”, acrescentou.

Segundo o investigador, é a terceira vez em quatro anos que o gelo marinho atinge níveis muito baixos naquela zona. Os cientistas tentam perceber se o fenómeno está relacionado com alterações oceânicas e com o aquecimento global.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 12 jun, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)