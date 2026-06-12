Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

médio oriente

Diplomacia do Irão ainda não decidiu se vai aceitar proposta de paz dos EUA

12 jun, 2026 - 08:40 • Lusa

Os diplomatas iranianos afirmaram de imediato que Teerão ainda não tinha decidido assinar o documento.

A+ / A-

Teerão indicou esta sexta-feira que ainda não tomou decisões sobre o acordo anunciado pelo Presidente norte-americano para pôr fim à guerra e sugerindo a assinatura durante o próximo fim de semana.

Na quinta-feira, Donald Trump cancelou os ataques norte-americanos que tinha ameaçado projetar contra o Irão.

"Acabámos de alcançar um acordo muito bom para terminar a guerra com o Irão e, assim que os documentos estiverem finalizados, o que deverá acontecer nos próximos dias, provavelmente faremos a assinatura, talvez na Europa", declarou o Presidente norte-americano em Washington.

Apesar do anúncio, Trump não forneceu detalhes sobre o conteúdo do acordo, exceto que garantia a reabertura imediata do Estreito de Ormuz e a "impossibilidade" de o Irão adquirir armas nucleares.

Os diplomatas iranianos afirmaram de imediato que Teerão ainda não tinha decidido assinar o documento.

"Até ao momento, o Irão ainda não chegou a uma conclusão final sobre o acordo", disse hoje o porta-voz Esmail Baqaei aos meios de comunicação estatais iranianos.

De acordo com uma mensagem do gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, Donald Trump prometeu que qualquer acordo final incluiria "a eliminação do urânio enriquecido" de Teerão.

A possibilidade de uma resolução para o conflito fez com que os preços do petróleo caíssem, com o preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte, a referência global, a cair para 89,12 dólares.

Hoje, os mercados asiáticos abriram em terreno positivo, com o índice Nikei em Tóquio a subir mais de 3% e o Kospi em Seul em alta, com mais de 8%.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)