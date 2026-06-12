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EUA e Irão. Acordo para pôr fim à guerra está próximo
12 jun, 2026 - 19:40 • Redação
Estados Unidos e Irão sinalizaram esta sexta-feira que um acordo para terminar a guerra está próximo. Texto de entendimento está a ser analisado pelas estruturas de decisão iranianas.
Os Estados Unidos e o Irão estão muito perto de um acordo para pôr fim ao conflito entre os dois países, conta a “Reuters” esta sexta-feira.
Um alto responsável da administração norte-americana afirmou que existe já um texto que agrada a ambas as partes, enquanto Teerão confirmou que os seus órgãos de decisão estão a discutir o memorando proposto.
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Informações divulgadas por várias fontes ocidentais, paquistanesas e iranianas apontaram para termos considerados favoráveis ao Irão. Essas versões suscitaram logo uma resposta crítica do Presidente norte-americano, Donald Trump, que rejeitou as descrições conhecidas do documento.
“Os termos que o Irão divulgou à comunicação social não têm NADA a ver com os termos que foram acordados, por escrito”, escreveu Donald Trump nas redes sociais.
Pouco depois, Trump voltou a partilhar uma publicação do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, na qual o responsável dizia que um memorando para terminar a guerra nunca esteve tão próximo, alertando simultaneamente para especulações sobre o seu conteúdo antes da conclusão das negociações.
Segundo um alto responsável norte-americano ouvido pela “Reuters”, o entendimento prevê a reabertura do Estreito de Ormuz, o levantamento do bloqueio norte-americano aos portos iranianos e o desmantelamento do programa nuclear iraniano.
O mesmo responsável garantiu que o urânio altamente enriquecido seria destruído e removido do país, sob um regime de inspeções destinado a assegurar o cumprimento do acordo.
Washington sustenta ainda que qualquer alívio económico para Teerão dependerá do cumprimento das obrigações assumidas. O desbloqueio de ativos congelados e o levantamento de sanções ocorreriam de forma faseada e associados a medidas concretas por parte do Irão.
Persistem, contudo, divergências relacionadas com o Líbano. Fontes ocidentais, iranianas e do Golfo indicaram que continua por resolver a formulação relativa ao fim das hostilidades naquele país, onde o Irão exige que Israel termine a campanha contra o Hezbollah.
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