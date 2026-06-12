Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ex-líder sul-coreano condenado a 30 anos de prisão por envio de drones para Coreia do Norte

12 jun, 2026 - 08:20 • Lusa

Coreia do Norte reagiu com moderação, limitando-se a avisar que retaliaria caso fossem enviados novos drones.

A+ / A-

O ex-presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol foi condenado esta sexta-feira a 30 anos de prisão por enviar drones militares para a Coreia do Norte em 2024, com o objetivo de provocar Pyongyang e decretar a lei marcial.

Os procuradores especiais consideraram, em abril, que a tentativa de Yoon de “criar condições de guerra” através do envio desses drones tinha prejudicado a segurança do Estado, aumentando as tensões com o Norte.

O antigo chefe de Estado, de 65 anos, já tinha sido condenado a prisão perpétua em fevereiro por “insurreição”, por ter tentado impor a lei marcial em dezembro de 2024 e por ter enviado o exército ao parlamento para o silenciar. Foi também condenado a cinco anos de prisão em janeiro, num outro desdobramento do caso.

A Justiça sul-coreana acusa Yoon de ter ordenado o envio de drones carregados com panfletos de propaganda sobre Pyongyang em outubro de 2024, com o objetivo de provocar um incidente armado que servisse de pretexto para impor a lei marcial.

Os procuradores argumentaram ainda que a operação reacendeu as tensões com Pyongyang e levou à fuga de informações confidenciais, uma vez que os drones se despenharam em território norte-coreano, segundo a agência noticiosa Yonhap.

Contra todas as expectativas, a Coreia do Norte reagiu com moderação, limitando-se a avisar que retaliaria caso fossem enviados novos drones.

Isso não impediu Yoon de tentar, apesar de tudo, o golpe de força dois meses depois, justificando-o com ameaças vagas, representadas – segundo ele – por “forças antinacionais” a soldo da Coreia do Norte, e pelo facto de o parlamento, dominado pela oposição, se recusar a aprovar o Orçamento do Estado.

No entanto, um número suficiente de deputados conseguiu infiltrar-se no Parlamento cercado por soldados e votar uma resolução contra a lei marcial, obrigando Yoon a recuar.

O regime civil acabou por ser suspenso apenas durante seis horas, mas a tentativa de Yoon desencadeou uma profunda crise política no país.

Yoon Suk-yeol, destituído em abril de 2025 e atualmente detido, recorreu da condenação a prisão perpétua, afirmando ter agido “apenas para o bem da nação”.

Os advogados de Yoon Suk-yeol rejeitaram as acusações relativas ao envio de drones, afirmando que não houve “nenhuma ordem prévia nem aprovação a posteriori” por parte do ex-presidente para a referida operação.

A defesa do ex-líder sustentou ainda que a operação constituiu uma resposta ao envio pela Coreia do Norte, no mesmo ano, de balões cheios de lixo para a Coreia do Sul e que se tratava de “um ato legítimo de autodefesa”, sem qualquer ligação com a declaração da lei marcial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)