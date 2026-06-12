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Há "certa preocupação" entre portugueses na Suíça com referendo anti-imigração

12 jun, 2026 - 23:13 • Lusa

Imigrantes portugueses na Suíça acompanham com preocupação a consulta popular de domingo sobre a imigração. Iniciativa da direita radical propõe limitar o crescimento da população residente. Comunidade lusa acredita, contudo, que a proposta será rejeitada.

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Os imigrantes portugueses na Suíça encaram com "uma certa preocupação" a consulta popular do próximo domingo sobre um eventual "travão" à imigração, uma iniciativa da direita radical, disse à Lusa um dos conselheiros da comunidade lusa no país.

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No domingo, os suíços são chamados às urnas para se pronunciarem sobre uma iniciativa impulsionada pela União Democrática do Centro (UDC, direita radical), intitulada "Não a uma Suíça com 10 milhões de habitantes", que visa limitar a imigração para impedir que a população residente permanente ultrapasse essa fasquia até 2050.

A iniciativa prevê que, se a população suíça, atualmente estimada em 9,1 milhões de habitantes, ultrapassar os 9,5 milhões antes de 2050, as autoridades tenham de tomar medidas corretivas, nomeadamente em matéria de asilo e reagrupamento familiar.

Apesar de merecer a oposição do Governo suíço, que teme graves consequências para certos setores económicos e receia que possa comprometer as relações com a União Europeia, o principal parceiro comercial do país, assim como dos sindicatos e do patronato, o resultado da consulta é uma incógnita. As sondagens apontam para uma ligeira vantagem do "não" à imposição de um "teto" ao número de residentes no país, onde mais de um quarto da população (2,5 milhões) é de origem estrangeira.

"Há uma certa preocupação, não por aqueles [portugueses] que já cá estão, mas por aqueles que eventualmente poderão vir a seguir, pois continuam a chegar ano após ano. A esses é que se colocará o problema se isto viesse a ser aprovado", disse João Figueiredo à Lusa.

O conselheiro apontou que a medida poderia dificultar o reagrupamento familiar e levar a que se repetisse "o cenário dos anos [19]80", quando os portugueses vinham por alguns meses e depois tinham de regressar.

Manifestando-se convicto de que esta iniciativa vai ser chumbada na consulta de domingo, João Figueiredo disse que a comunidade portuguesa, ainda assim, não se sente visada por esta iniciativa, apesar de ser a terceira maior comunidade estrangeira na Suíça. No final de 2025, havia 264.341 portugueses com título de residência no país.

"Não sentem que seja dirigida contra eles. A comunidade portuguesa é muito valorizada aqui na Suíça, os portugueses sempre foram considerados bons trabalhadores e cidadãos exemplares, que vêm para trabalhar e não para usufruir do sistema. É muito bem vista aqui", declarou João Figueiredo.

Para ser aprovada, e à semelhança do que sucede com qualquer modificação constitucional na Suíça, esta iniciativa deve obter uma dupla maioria na consulta de domingo: a maioria dos votos ao nível nacional e a vitória na maioria dos 20 cantões do país.

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