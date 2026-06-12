Irão. Sem acordo à vista, EUA abatem dois drones perto do Estreito de Ormuz

Os Estados Unidos da América (EUA) abateram dois drones que se encontravam perto do Estreito de Ormuz, esta sexta-feira, numa altura em que ainda não há novidades sobre um eventual acordo perspetivado por Donald Trump, mas que não foi confirmado por Teerão.

Segundo a Reuters, que cita um oficial norte-americano anónimo, suspeitava-se que os drones tinham como alvo navios comerciais que se deslocavam pelo Estreito de Ormuz.

Durante a madrugada desta sexta-feira, o Irão barrou passagem a um cargueiro comercial que tentava navegar pelo Estreito de Ormuz.

O Presidente dos EUA disse esta quinta-feira que foi alcançado um "excelente acordo" para pôr fim ao conflito com o Irão, mas o Governo de Teerão ainda não confirma e diz que ainda não chegou a uma conclusão definitiva.

Anteriormente a esta declaração, a agência de notícias semioficial iraniana Fars indicou que o Irão deverá aprovar em breve um acordo com os Estados Unidos, embora ainda não tenha apresentado uma resposta formal.

De acordo com um levantamento feito pela CNN, nos últimos meses, o Presidente dos EUA já garantiu, diretamente, que as negociações para terminar com o conflito no Médio Oriente estavam próximas do fim em 37 ocasiões, entre publicações nas redes sociais, discursos e declarações aos jornalistas, sem que se nunca tenha consumado.