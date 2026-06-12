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Joias de 1,2 milhões de euros levam a nova investigação a Zapatero

12 jun, 2026 - 21:44 • Redação

Zapatero está a ser investigado por fraude fiscal e contrabando. Joias avaliadas em 1,2 milhões de euros foram encontradas durante buscas ao seu gabinete. Antigo primeiro-ministro espanhol deverá ser ouvido em tribunal este mês.

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José Luis Rodríguez Zapatero enfrenta uma nova investigação após a descoberta de joias avaliadas em 1,2 milhões de euros num cofre durante buscas ao seu gabinete.

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Em causa estão colares, pulseiras, anéis e brincos com ouro, safiras e esmeraldas. Autoridades suspeitam que Zapatero não tenha forma de comprovar a origem ou pagamento das joias.

Esta investigação surge na sequência de outro processo em que Zapatero é suspeito de ter influenciado a atribuição de um apoio estatal de 53 milhões de euros à companhia aérea Plus Ultra em 2021, alegadamente em troca de uma comissão.

O antigo governante nega qualquer irregularidade e rejeita ter recebido pagamentos da empresa. Pessoas próximas sustentam que as joias têm origem numa herança familiar.

Aliado próximo do atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, Zapatero deverá prestar depoimento ainda este mês.

Segundo a imprensa espanhola, trata-se da primeira vez na história recente do país que um ex-primeiro-ministro é formalmente investigado.

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