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Moçambique. Três suspeitos detidos pelo homicídio do bispo de Quelimane

12 jun, 2026 - 09:56 • João Malheiro

Os três suspeitos ficam em prisão preventiva, por ordem do tribunal local. Um deles será um padre.

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A polícia de Moçambique deteve três suspeitos pelo envolvimento no homicídio de Osório Citora, bispo de Quelimane, na província da Zambézia.

Segundo a RTP, que cita Lusa, o Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) moçambicano anunciou os dados em conferência de imprensa, esta sexta-feira, resultados de um exame preliminar do caso.

Os três suspeitos ficam em prisão preventiva, por ordem do tribunal local. Um deles será um padre da paróquia em causa, segundo a Lusa.

As detenções foram feitas na equência de uma perícia médico-legal que inclui audições a pessoas de "interesse operativo e outras diligências investigativas" para apurar as circunstâncias da morte, indicando que "se trata de uma morte violenta com recurso a arma de fogo".

O bispo da diocese de Quelimane e administrador Apostólico da Arquidiocese da Beira, Osório Citora Afonso, foi assassinado a tiro na madrugada de sábado.

O funeral eclesiástico oficial terá lugar na manhã de sexta-feira, 12 de junho, na Paróquia Nossa Senhora do Livramento, na Sé Catedral de Quelimane, e será presidido pelo Núncio Apostólico em Moçambique, Dom Luís Miguel Muñoz.

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