Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 12 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Morre aos 47 anos princesa Bajrakitiyabha da Tailândia

12 jun, 2026 - 08:15 • Lusa

Bajrakitiyabha foi hospitalizada em dezembro de 2022, após ter ficado inconsciente enquanto treinava cães para uma exibição do exército.

A+ / A-

A princesa tailandesa Bajrakitiyabha Mahidol, advogada e a mais velha dos filhos do rei Maha Vajiralongkorn, morreu aos 47 anos, anunciou o Gabinete da Casa Real.

Bajrakitiyabha Mahidol morreu na quinta-feira à noite, num hospital de Banguecoque, onde estava internada desde que ficou inconsciente devido a uma doença, há três anos, de acordo com o comunicado divulgado.

A advogada era ativa nos trabalhos de reforma da justiça e mais conhecida pelo projeto Kamlangjai, ou “Inspire” (‘Inspirar’ em inglês), destinado a apoiar a reabilitação de mulheres detidas antes de saírem em liberdade.

Bajrakitiyabha foi hospitalizada em dezembro de 2022, após ter ficado inconsciente enquanto treinava cães para uma exibição do exército. O palácio referiu no comunicado que tinha uma infeção por micoplasma, uma infeção bacteriana geralmente associada à pneumonia.

O cartão de felicitações de Ano Novo de 2023 do pai mostrava o rei Maha Vajiralongkorn e a rainha Suthida vestidos de preto, o que muitos tailandeses interpretaram como uma confirmação da gravidade do estado da princesa. A informação limitada divulgada nos anos seguintes indicava uma deterioração da saúde.

Bajrakitiyabha nasceu em 07 de dezembro de 1978, filha de Vajiralongkorn, na altura príncipe herdeiro, e da então mulher, a princesa Soamsawali. Vajiralongkorn tem sete filhos com três das quatro mulheres com quem casou. Bajrakitiyabha era também conhecida pelo nome real Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, utilizado em contextos oficiais de Estado.

O príncipe Dipangkorn Rasmijoti, o mais novo dos filhos do rei, é o provável herdeiro do trono, uma vez que os filhos têm precedência na linha de sucessão da Tailândia. Mas a experiência de Bajrakitiyabha no serviço público suscitou especulações de que ela estaria destinada a desempenhar um papel importante em qualquer futura sucessão, talvez como regente de um monarca jovem.

Bajrakitiyabha estudou Direito na Universidade Thammasat, frequentando depois a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, onde obteve um mestrado em Direito em 2002. Doutorou-se também em Cornell, em 2005, com uma tese sobre a proteção dos direitos dos arguidos. Mais tarde, foram criadas bolsas de estudo para a Faculdade de Direito de Cornell e um programa de intercâmbio de académicos de Direito entre a Tailândia e Cornell em nome da princesa.

Após trabalhar por um breve período na Missão da Tailândia junto da ONU em Nova Iorque, regressou ao país natal e trabalhou como procuradora. Retomou a carreira diplomática com a nomeação como embaixadora da Tailândia na Áustria, de 2012 a 2014, antes de regressar novamente a casa para se dedicar a questões de justiça criminal. Em 2017, foi nomeada embaixadora da Boa Vontade do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime.

Além de trabalhar pela reabilitação de mulheres condenadas, esteve envolvida noutros projetos, incluindo numa campanha para melhorar as condições de vida das reclusas e na promoção de esforços para travar a violência contra as mulheres, na qualidade de embaixadora honorária de Boa Vontade da ONU para as mulheres.

Os trabalhos da responsável levaram a Assembleia Geral da ONU a adotar as “Regras de Banguecoque” sobre os cuidados e as condições das mulheres reclusas.

“A sociedade não pode crescer se houver instabilidade e injustiça”, afirmou Bajrakitiyabha, numa entrevista de 2013, à agência de notícias Associated Press.

“Sem o Estado de direito, sem um bom sistema judicial, há sempre caos”, disse. “Penso que o Estado de direito é um pilar muito importante para o desenvolvimento, para o crescimento económico e, claro, para os direitos humanos”, acrescentou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 12 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)