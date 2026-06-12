Musk torna-se o primeiro trilionário do mundo após entrada em bolsa da SpaceX

A entrada da SpaceX nos mercados financeiros marcou hoje um novo capítulo na trajetória de Elon Musk: o empresário tornou-se o primeiro trilionário no mundo.

A negociação das ações da SpaceX arrancou esta sexta-feira acima do preço definido na oferta pública inicial, valorização suficiente para colocar o fundador num patamar nunca antes alcançado.

Com uma participação próxima de metade do capital da empresa espacial, Musk beneficiou diretamente da avaliação atribuída pelos investidores à SpaceX. A empresa passou a valer cerca de 1,55 biliões de euros.

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O património do empresário resulta também das suas posições em empresas como a Tesla, a Neuralink e a Boring Company. Ainda assim, foi a valorização da SpaceX que permitiu ultrapassar a barreira simbólica do bilião de dólares, equivalente a cerca de 960 mil milhões de euros.

A ascensão financeira de Musk tem sido particularmente acelerada nos últimos anos. Desde que assumiu o primeiro lugar entre os mais ricos do mundo, em 2021, a sua fortuna multiplicou-se várias vezes.

Segundo o “New York Times”, a riqueza acumulada por Musk representa atualmente mais de 3% do produto interno bruto dos Estados Unidos. Em termos comparativos, supera largamente os níveis atingidos por figuras históricas como John D. Rockefeller (1.4%) quando este se encontrava no auge da sua influência económica.